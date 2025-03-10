Була розміром з два автобуси: вчені відновили вид доісторичної мегаакули (фото)

Мегалодон виявився ближчим за розмірами до кита, ніж до білої акули

Довгий час гігантського мегалодона уявляли як збільшену копію сучасної білої акули. Такий образ закріпився в науковій фантастиці, зокрема у фільмах, як-от "Мег", де доісторичний хижак полює в глибинах океану. Нові дослідження доводять — мегалодон мав інші пропорції.

Науковці з’ясували, що довжина мегалодона могла сягати 24 метрів – як два туристичні автобуси, а вага – до 94 тонн, що наближає його за цим параметром до блакитного кита. За структурою тіла також є відмінності — мегалодон був ближчий до більш стрункої лимонної акули. Дослідження також показало, що новонароджені особини мали майже 4 метри завдовжки, як доросла біла акула, тож одразу після народження могли полювати на здобич.

Пропорції людини та мегалодона

Мегалодон (Otodus megalodon) — акула, яка жила майже по всьому світу 15–3,6 мільйонів років тому

Також вчені припустили новий погляд на швидкість хижака. На їхню думку, мегалодон не був блискавичним мисливцем, а радше рухався на середній швидкості, час від часу роблячи різкі ривки, щоб атакувати здобич. Це дозволяло йому економити енергію, враховуючи його величезні розміри та потребу в їжі. Встановити ці дані їм вдалось, вивчаючи майже повний скам’янілий хребет мегалодона, довжиною близько 11 метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є акули, які пам'ятають ще вітрильні судна — гренландська акула здатна жити сотні років. Вчені досліджують її ДНК, шукаючи секрет довгого життя.