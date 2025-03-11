Сила магнітної бурі зменшилась, але шторм не завершиться найближчими днями

Геомагнітний шторм ніяк не відпустить нашу планету

Сильна 5-бальна магнітна буря почала вирувати на Землі на початку цього тижня. Але вона трималась недовго і незабаром знизила свою потужність. Астросиноптики поділились прогнозом про шторми до 16 березня включно.

На сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, прогнозують, що наразі, 11 березня, Земля перебуває в лапах середньої магнітної бурі в 4 бали.

Згідно з графіком геомагнітних коливань, "помаранчевий" шторм протримається й у середу, 12 березня. Крім того, він не завершиться і 13, 14 та 15 березня. Але вже в останній день цього тижня, тобто 16 березня, він має завершитись.

Варто нагадати, графік геомагнітних штормів оновлюється кожні 10 хвилин, адже дані надходять від активності світила. Тому прогнози можуть змінюватись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці не зможуть довго насолоджуватись аномальним теплом. Синоптики попереджають про холод та заморозки, які прийдуть вже цими днями.