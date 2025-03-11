Витримали повінь: 2500-річні водостоки врятували іранську пам'ятку Персеполіс (відео)

Давня каналізація гідно витримала випробування

Не тільки стародавні витвори мистецтва добре збереглися, а й корисні надбання цивілізацій минулого. Сильні дощі в іранській провінції Фарс пошкодили історичні будівлі в столиці регіону Шираз, однак Персеполіс — давня столиця імперії Ахеменідів — вистояв завдяки унікальній системі водовідведення, створеній понад 2500 років тому. Персеполіс знаходиться в 70 км від Ширазу.

Як повідомляє "Тегеран Таймс", саме розчищена стара підземна система каналів захистила комплекс від руйнування та відвела десятисантиметровий шар води. Канали дочищали оперативно, прямо перед штормом — за тиждень звільнили від бруду 2 км. Археологи та реставратори під час дощу спостерігали, як впорається дренажна система і вона пройшла випробування відмінно.

Загальна площа старовинного комплексу — понад 250 тисяч квадратних метрів, тож для збереження пам’ятки потрібно було діяти. Водостоки Персеполіса спорудили спеціально для таких випадків тисячі років тому. Їх наново розкопали лише у кінці 20 століття.

Правителі Ахеменідів спроєктували ці водопровідні канали, щоб спрямувати потік дощової води з палаців у райони за межами Персеполіса. Згодом ці канали заповнилися ґрунтом, що призводило до руйнування залишків комплексу. Однак масштабні археологічні розкопки зрештою відновили їхню функцію з 2010-х років.

Персеполіс (з грецької — місто персів) збудували як церемоніальну столицю Перської імперії за часів династії Ахеменідів

Історична довідка: Тахт-е Джамшид або ж Персеполіс — одна з найвеличніших архітектурних пам'яток стародавнього світу, розташована на південному заході Ірану. Початок будівництва датується приблизно 518 роком до н.е. Тут звели кілька палаців, тронні зали тощо. У 330 році до н.е. Персеполіс був захоплений і зруйнований військами Александра Македонського.

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