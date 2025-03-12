Буря влаштувала геомагнітні гойдалки. Вчені попереджають про сильний шторм

Геомагнітні бурі не покинуть нашу планету найближчими днями

Магнітна буря, яка розпочалась на цьому тижні, постійно змінює свою силу. Ще у вівторок, 12 березня, вона була середньою і вирувала на рівні 4 балів, але вже у середу, 13 березня, різко виросла до "червоного" рівня.

На сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, прогнозують, що наразі, 12 березня, Земля перебуває в лапах сильної магнітної бурі в 5 балів. Хоча у вівторок її сила не перевищувала 4 балів.

Наступного дня, 13 березня, геомагнітний шторм знову стане "оранжевим". 4-бальна магнітна буря прогнозується і протягом 14 та 15 березня.

Однак в останній день цього тижня, 16 березня, не передбачається будь-яких коливань вище 4 балів включно.

Пояснимо, що графік геомагнітних штормів оновлюється кожні 10 хвилин, адже дані надходять від активності світила. Тому прогнози можуть змінюватись.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну повертаються зимові морози. Синоптики розповіли, яким регіонам готуватись до зміни погоди.