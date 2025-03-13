Заради єдиного сексу в житті восьминоги труять своїх самок: вчені пояснили навіщо (відео)

Ризик бути з’їденим для цих восьминогів надзвичайно високий

Дослідники з Австралії розкрили новий цікавий механізм виживання у підводному світі: самці восьминогів із синіми кільцями Hapalochlaena fasciata знайшли спосіб уникнути канібалізму після спарювання. Їхня зброя — тетродотоксин (ТТХ), потужний токсин, який вони зазвичай застосовують для знерухомлення здобичі. Зазначимо, що для людини він може бути смертельним, а антидота немає.

Виявилося, що самці навчилися впорскувати токсин безпосередньо в аорту самки, щоб тимчасово паралізувати її, пише Nature. Від токсину самка на 40 — 75 хвилин втрачає контроль над тілом, її дихання сповільнюється, а реакція на світло зникає. Весь цей час самці безперешкодно спаровуються.

Як тільки самка приходить до тями, вона відштовхує самця. За кілька днів рана заживає, а протягом кількох тижнів самка відкладає яйця. Якщо самець не влучив в аорту — партнерка прокинеться раніше.

Дослідники також помітили, що самці мають значно більші отруйні залози, ніж самки. Це попередньо пов’язують саме із потребами у розмноження. Вчені зазначають, що такі восьминоги спаровуються всього один раз за кілька років свого життя. Еволюційно необхідність труїти самку може бути пов’язана із примусом до зносин саме із цим партнером.

Раніше "Телеграф" розповідав, про кита, який проплив тисячі кілометрів заради спаровування. Він подолав три океани.