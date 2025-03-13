Спокійних днів нам точно не світить: якою є сила магнітної бурі наразі

Упродовж четверга-суботи очікується середня-сильна магнітна буря

Спочатку сила магнітної бурі у середу, 12 березня, була на рівні 6 балів і вже наступного дня вона мала знизитись до "оранжевого" рівня. Однак "червоний" шторм продовжується. Вчені розповіли, чи буде падати геомагнітна активність на Землі наприкінці тижня.

Фахівці зі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу нагадали, що ще вранці середи, 12 березня, магнітна буря не перевищувала 6 балів. Але протягом доби її сила виросла до 7 балів.

Наразі ж, 13 березня, геомагнітний шторм сягнув 6 балів. Він протримається всього один день. Вже 14 березня на Землі вируватиме середня "оранжева" магнітна буря в 4 бали. Вона прогнозується і 15 березня. Однак 16 березня, у неділю, візьме перерву.

Пояснимо, що графік геомагнітних штормів оновлюється кожні 10 хвилин, адже дані надходять від активності світила. Тому прогнози можуть змінюватись протягом всієї доби.

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