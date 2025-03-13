Компанія Маска не забрала астронавтів з МКС: в чому причина (фото, відео)

Астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс уже дев’ять місяців не можуть повернутися на Землю, і їхнє очікування може затягнутися ще більше. Запуск відклали щонайменше на добу

Запуск місії Crew-10 був відкладений. Вона мала замінити на МКС астронавтів, яких відправили в космос ще минулого року. Нові члени екіпажу вже сиділи напоготові в капсулі, однак за 45 хвилин до старту місію перенесли.

Про це повідомили в NASA. Причина скасування запуску — технічна проблема з гідравлічною системою ракети Falcon від SpaceX на стартовому майданчику. Зауважимо, що в складі екіпажу Crew-10 – двоє астронавтів NASA, а також представники Японії та Росії.

Вілмор і Вільямс залишаються на орбіті з червня 2024 року. Їхня місія мала тривати лише вісім днів, але через проблеми з технікою вони затримались там на місяці.

Астронавти в космосі вже 9 місяців

Якщо повторна спроба запуску Crew-10 13 березня вдасться, попередня команда має повернутися на Землю приблизно 17 березня. Нова команда займатиметься на МКС тестами вогнестійкості нових космічних матеріалів, вивченням впливу мікрогравітації на організм людини та іншими науковими дослідженнями.

Цікаво, що Ілон Маск, засновник SpaceX, та чинний президент США Дональд Трамп активно критикували попереднього президента Джо Байдена та його команду через те, що астронавти так довго лишаються за межами Землі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за 5 років, саме компанія Маска має знищити МКС. Планується, що станцію зіштовхнуть з орбіти і вона впаде в Тихий океан.