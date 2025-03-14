Європейці були темношкірими ще зовсім нещодавно: вчені назвали точний час (фото)

Дослідження ДНК змінило уявлення про зовнішність стародавніх європейців. Світла шкіра стала домінувати набагато пізніше, ніж вважалось

Природний механізм захисту організму завдяки темній шкірі проіснував значно довше, ніж вважали вчені. Італійські дослідники проаналізували 348 геномів людей, які жили в Європі від 45 000 до 1700 років тому, і з’ясували, що світла шкіра стала нормою не так давно.

Вони навіть назвали приблизний час — 3000 років тому, в епоху залізного віку. Попередні гіпотези спирались на ідею, що після міграції з Африки, люди швидко посвітлішали. Однак це не так — ще 13 тисяч років тому європейці були домінантно темношкірими. Світлу шкіру мали тільки 8% людей.

Реконструкція людини, що жила на території Англії 10 тисяч років тому

При цьому блакитні очі могли з'явитись у людей завдяки окремому механізму і не були пов'язані із кольором шкіри. Першими регіонами поширення світлої шкіри, світлого волосся та голубих очей стали Англія, Угорщина, Естонія та Чехія. Тобто в різних частинах Європи, блідошкірість ставала домінуючою в різний час. На це вплинув перехід до сільського господарства та зміна раціону — здатність синтезувати вітамін D через шкіру стала важливішою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на території сучасної України цей процес стартував пізніше, попри сусідство з регіонами-передовиками. Ще за часів Київської Русі були люди з темнішим кольором шкіри.