Магнітна буря не відпускає Землю. Як коливатиметься її сила цими днями

Довготривала магнітна буря не покине нашу планету і найближчими днями

Затяжна та сильна магнітна буря тримається на Землі. Вона мала знизити свій вплив цими днями, але її потужність, навпаки, виросла. Вчені поділились прогнозом, скільки ще вона вируватиме.

У четвер, 20 березня, можливі незначні геомагнітні бурі класу G1, коли викид корональної маси (CME) може впливати на магнітне поле Землі. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather і додали, що, згідно зі моделлю NASA, основна частина CME пролетить, але його фланг може зачепити нашу планету.

Тим часом відповідно до графіка геомагнітних коливань на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 19 березня, тримається сильна магнітна буря в 6 балів. Вже 20 березня вона впаде до середнього шторму в 4 бали. "Оранжеві" коливання протримаються і 21 березня.

Однак на вихідних не очікується будь-яких збурень вище 4 балів включно.

Водночас вони нагадують, що 18 березня на графіку була 5-бальна магнітна буря. А у середу-четвер прогнозувалось зниження сонячної активності до 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що холодна погода затримається в Україні ненадовго. Синоптики дали прогноз, коли повернеться тепло.