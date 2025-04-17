Вчені виростили штучне куряче м'ясо для нагетсів: через скільки років воно заповнить ринок (фото, відео)
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Вирощене м’ясо наблизилося до "реального"
Дослідники з Токійського університету оголосили про прорив у технології культивованого м’яса: їм вдалося створити шматок курки розміром із нагетс, використовуючи систему, що імітує кровоносні судини.
Подібним чином можна виростити яловичину, свинину, рибу тощо. До цього вчені не могли виростити повноцінне м'ясо — воно було товщиною до міліметра. Якщо шматки були товщими — клітини гинули через нестачу живлення. Завдяки використанню біореактора з волокнами це вдалося вирішити.
Результат — шматок курячого м’яса вагою 11 грамів, вирощений у гелі з понад тисячею мікроволокон. Його текстура вже ближча до звичайного філе — з волокнистою структурою, яку споживачі звикли асоціювати зі справжньою куркою.
Технологія ще не досконала — поки що псевдо судинні волокна доводиться видаляти вручну. Але команда працює над їстівними волокнами з целюлози, які можна буде залишати, зберігши при цьому текстуру м’яса. Додатково вчені розглядають можливість збагачення продукту мікроелементами, такими як цинк і селен, що особливо актуально для людей літнього віку.
Вчені вважають, що перші продукти на основі цієї технології можуть з’явитися на ринку протягом 5–10 років. Спочатку дорожчі за звичайну курку, з часом — доступніші. Варто додати, що вирощували "курку" зі справжніх клітин курей, а технологія такого живлення не нова, вона використовується, наприклад, в побутових фільтрах для води та діалізних апаратах.
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