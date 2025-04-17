Вчені виростили штучне куряче м'ясо для нагетсів: через скільки років воно заповнить ринок (фото, відео)

Вирощене м’ясо наблизилося до "реального"

Дослідники з Токійського університету оголосили про прорив у технології культивованого м’яса: їм вдалося створити шматок курки розміром із нагетс, використовуючи систему, що імітує кровоносні судини.

Подібним чином можна виростити яловичину, свинину, рибу тощо. До цього вчені не могли виростити повноцінне м'ясо — воно було товщиною до міліметра. Якщо шматки були товщими — клітини гинули через нестачу живлення. Завдяки використанню біореактора з волокнами це вдалося вирішити.

Результат — шматок курячого м’яса вагою 11 грамів, вирощений у гелі з понад тисячею мікроволокон. Його текстура вже ближча до звичайного філе — з волокнистою структурою, яку споживачі звикли асоціювати зі справжньою куркою.

Технологія ще не досконала — поки що псевдо судинні волокна доводиться видаляти вручну. Але команда працює над їстівними волокнами з целюлози, які можна буде залишати, зберігши при цьому текстуру м’яса. Додатково вчені розглядають можливість збагачення продукту мікроелементами, такими як цинк і селен, що особливо актуально для людей літнього віку.

Так виглядає біореактор, де ростили м'ясо

Вчені вважають, що перші продукти на основі цієї технології можуть з’явитися на ринку протягом 5–10 років. Спочатку дорожчі за звичайну курку, з часом — доступніші. Варто додати, що вирощували "курку" зі справжніх клітин курей, а технологія такого живлення не нова, вона використовується, наприклад, в побутових фільтрах для води та діалізних апаратах.

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