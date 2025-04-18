Не 12: скільки пасок та крашанок варто їсти на Великдень

Фахівці радять обмежити споживання солодкої випічки та інших великодніх наїдок

За кілька днів українці святкуватимуть Великдень. Віряни до великоднього кошика традиційно кладуть паску та яйця, окрім них — сир, масло, сіль, м'ясо тощо. Однак всі ці наїдки їсти одразу не радять.

Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб наголошує, паска має високий вміст калорій та жирів. Обмежити споживання варто 1-2 невеликими шматками на день. Також варто зважати на загальну кількість цукру. Його безпечна добова норма 25-50 грамів.

Тож одне із українських повір'їв, що потрібно з'їсти 12 пасок на Великдень аби отримати найбажаніше — не зовсім корисна. Зазначимо, що першочергово звичай був спрямований на незаміжніх дівчат, які хотіли заміж — вони мали скуштувати 12 пасок від різних господинь, аби влаштувати особисте життя.

Що ж до інших елементів великоднього столу, то яєць Гарвардська медична школа радить вживати до семи на тиждень, асоціація кардіологів каже про 1 яйце або два білка за день. В Мінохоронздоров'я на Великдень радять не налягати на ковбаски, крученики, підчеревину та паски. Ці продукти мають займати не більше ніж 30% великоднього столу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що куштувати паски та інші наїдки до кінця Великого посту вірянам не радять. Споживання, тобто розговіння, можливе тільки в неділю.