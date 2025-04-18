Затяжна магнітна буря нарешті вщухне на вихідних? Прогноз від вчених

Наприкінці тижня на Землі протримається лише одноденна 5-бальна магнітна буря

Сильна "червона" магнітна буря, яка нещодавно сягала 8 балів, поступово падає. Вчені прогнозують, що вже на вихідних вона вщухне і Земля почне відпочивати від геомагнітного шторму.

Згідно з оновленим графіком геомагнітних коливань, який є на сайті Meteoagent, що, своєю чергою, складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому, у п'ятницю, 18 квітня, прогнозується сильна, але п'ятибальна магнітна буря.

Вже наступного дня, 19 квітня, її сила впаде й очікується низька сонячна активність. Геомагнітна "тиша" передбачається і протягом 20 квітня.

Хоча 16 квітня вчені прогнозували, що 18 квітня на Землі триматиметься середня магнітна буря в 4 бали.

Варто пояснити, що графік геомагнітних штормів оновлюється кожні 10 хвилин, адже дані надходять від активності світила. Тому прогнози змінюються протягом всієї доби.

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