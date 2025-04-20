Магнітна буря ненадовго затихне, але скоро поновить свою силу. Коли чекати на новий шторм

На графіку сонячної активності є "оранжеві" та "червоні" дні

На Землі продовжує вирувати "червона" магнітна буря. Вже з наступного тижня її сила трохи знизиться, але це ненадовго. Астросиноптики прогнозують, що 22 та 24 квітня будуть 6-бальні геомагнітні шторми.

Помірні, тобто класу G2, геомагнітні бурі можливі 22 квітня, коли очікується, що швидкий потік сонячного вітру вразить магнітне поле Землі, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Газоподібний матеріал витікає з надзвичайно великої корональної діри на Сонці, яка зараз повернута "обличчям" до Землі.

Магнітні бурі 20-27 квітня на Землі

Сайт Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому, оновив графік геомагнітних коливань. Протягом 20 квітня триматиметься сильна магнітна буря в 6 балів. У понеділок, 21 квітня, вона опуститься до 4 балів. А вже у вівторок завершиться.

Однак рано радіти, адже вже 24 квітня вона поновить свою силу до 5 балів. Хоча 25 квітня шторм знову опуститься до 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні після Великодня.