Графік майже весь в "червоних" магнітних бурях. Що їх може спричинити

Спокійних днів поки не очікується

Магнітна буря, яка б мала знизити свою силу цими днями, вирішила цього не робити й триматись на рівні 6 балів майже до кінця тижня. Вчені кажуть, що вона може бути спричинена сонячним вітром, який створює ударні хвилі, подібні до викиду корональної маси (СМЕ).

Помірні, тобто класу G2, геомагнітні бурі можливі 22-23 квітня, коли очікується, що область взаємодії, що обертається разом (CIR), вразить магнітне поле Землі. CIR, як пояснюють вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, — це перехідні зони між швидко та повільно рухомими потоками сонячного вітру. Вони містять посилені магнітні поля, подібні до CME.

Крім того, в атмосфері Сонця є велика діра, яка звернена до Землі. Вона викидає потік швидкого сонячного вітру прямо на нашу планету.

"Ми прогнозували, що СIR (Ред. область взаємодії, що обертається разом) вдарить Землю 22 квітня. Ця гігантська діра є її рушійною силою. Швидкий сонячний вітер, що витікає з отвору, стискає повільніший сонячний вітер перед ним, створюючи ударні хвилі, подібні до CME, і магнітні поля, які утворюють CIR. Тому геомагнітні бурі класу G2 ймовірні, коли CIR досягне Землі", — пояснили та наголосили астросиноптики.

Водночас, згідно з оновленим графіком геомагнітних коливань у Meteoagent, у понеділок, 21 квітня, тримається магнітна буря в 6 балів. Її сила не знизиться і протягом 22 та 23 квітня. Вже у четвер, 24 квітня, геомагнітний шторм буде 5-бальним, а наступного дня він спаде до 4 балів.

На вихідних, 26 та 27 квітня, можна відпочити від штормів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких регіонах України буде гроза після Великодня 2025.