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Час ще є: коли і де дивитися метеоритний потік Лірид

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Метеоритний потік Новина оновлена 21 квітня 2025, 21:42
Метеоритний потік. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Насолодитися видовищем із міста буде проблематично

Наприкінці квітня жителі нашої планети можуть побачити метеоритний потік Лірид. Хоча він почався ще 17 числа, але його пік припаде на ніч з 21 на 22 квітня.

Вважається, що в цей період світло спадного Місяця хоч і заважатиме, але не настільки сильно, щоб надмірно засвітити небо. Проте значно більше проблем можуть завдати міські вогні.

Для спостереження зазвичай рекомендують вибратися за місто і дивитися на небо з півночі до світанку. Ліриди не вважаються найпотужнішим потоком, проте 10-20 метеоритів за годину побачити все ж таки можна.

Свою назву метеоритний потік отримав через те, що радіант (або точка, звідки "вилітають" метеорити) знаходиться у сузір’ї Ліри.

У ніч із 21 на 22 квітня сузір’я перебуватиме зі східного боку після опівночі, а ближче до 4-ї години ранку воно підніметься високо в небо. Найпростіший спосіб знайти потрібну ділянку, це дивитися трохи на схід від зірки Вега. Вона зазвичай є однією з найяскравіших зірок на небі зі східного боку, тому труднощів з пошуками виникнути не повинно.

Якщо ж вам не вдасться поспостерігати за потоком Лірид, то в ніч із 5 на 6 травня буде можливість побачити пік потоку Ета-Акварид.

Метеоритний потік виникає, коли Земля проходить крізь сукупність метеорів. У цей час дрібні космічні об’єкти входять у повітря нашої планети, згоряють і залишають по собі короткочасний вогненний слід на нічному небі. Оскільки метеорні рої мають чіткі орбіти, то з Землі їх можна побачити в певні дати.

Усього вченим відомо 64 метеоритні потоки, а статус ще 300 ще потребує підтвердження.

Як повідомлялося раніше, на початку травня також можна буде подивитися на залишки комети C/2025 F2 (SWAN), яка мала пролетіти неподалік Землі, але розвалилася на купу уламків.

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#Космос #Наука #Метеоритний потік #Метеоритний потік Ліріди