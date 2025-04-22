Шимпанзе люблять "випивати" в компанії: вчені зробили цікаве відкриття (фото)

Шимпанзе влаштували застілля у джунглях кілька разів

Примати не тільки можуть вивчити мову жестів, а й мати інші притаманні людям навички. Вчені заскочили мавп в джунглях на спільному "застіллі".

У Гвінеї-Бісау науковці вперше зафіксували, як дикі примати навмисно їдять ферментовані плоди африканського хлібного дерева, повідомляється у Current Biology. Камери, що фіксують рух, показали, що тварини не тільки самі ласують "підгулявшими" фруктами, а й діляться цими плодами.

Шимпанзе разом споживають ферментовані плоди

Такі плоди містять етанол. Найвищий зафіксований рівень алкоголю в плодах — 0,6%. Це небагато (для порівняння — пиво має близько 5%), але враховуючи, що фрукти — це основа раціону шимпанзе, ефект може бути.

Спільне споживання плодів

Шимпанзе "організувались на трьох"

Таке траплялось щонайменше десять разів. Ділитися їжею у шимпанзе не заведено, тож це може бути рідкісна форма соціальної взаємодії. Автори дослідження припускають, що це може бути рання еволюційна форма застілля, яке може мати глибші корені до спільного предка людей та мавп.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мавпі вживляли в голову чіп. Після цього вона змогла грати у відеоігри.