Землянам не бачити відпочинку в найближчі дні через магнітні бурі

Упродовж 22-25 квітня на нашій планеті прогнозуються бурі від 4 до 6 балів

"Червона" магнітна буря все ще тримається на нашій планеті. Найближчими днями вона поступово знижуватиметься до середнього шторму і врешті-решт на вихідних має завершитися.

Потік сонячного вітру, що витікає з великої діри в атмосфері Сонця, б’є по магнітосфері Землі, створюючи умови для можливих геомагнітних бур 22 квітня. Про це повідомили синоптики на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather і передали, що у NOAA прогнозують магнітні бурі класу G2.

Прогноз магнітних бур протягом 22-27 квітня

На сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, було оновлено графік геомагнітних коливань. Відповідно до нього упродовж 22 квітня Землю не відпускатиме магнітна буря в 6 балів. Наступного дня вона знизить свою силу до 5 балів.

Вже протягом четверга-п'ятниці, 24 та 25 квітня, очікується середній геомагнітний шторм в 4 бали.

Однак на вихідних нарешті можна буде відпочити від коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну мчить погіршення погоди у вигляді грози та заморозків.