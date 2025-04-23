Магнітна буря завершиться вже цими днями? Що кажуть вчені

На графіку не з'явились нові геомагнітні бурі

Землю все ще не відпустила "червона" сильна магнітна буря. Однак вчені прогнозують, що найближчими днями її сила падатиме і в врешті решт шторм закінчиться вже на цих вихідних.

Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у середу, 23 квітня, на Землі вирує сильна магнітна буря в 5 балів. Однак вона протримається недовго.

Вже у четвер, 24 квітня, вона знизиться до чотирибальної, тобто до середньої. П'ятниця, 25 квітня, також пройде з середньою магнітною бурею. Однак на вихідних, 26 та 27 квітня, прогнозується низька сонячна активність, тому штормів не буде.

Зауважимо, що графік геомагнітних штормів оновлюється кожні 10 хвилин, адже дані надходять від активності світила. Тому прогнози можуть не виправдовуватись і геомагнітна буря може бути як вищою, так і нижчою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну мчать сильні заморозки. Синоптики дали прогноз, де вони будуть найсуттєвішими.