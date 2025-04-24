Нанопластик із води та їжі може привести до інсульту

Вчені побачили зміни в роботі генів через вплив пластику

Нанопластик потрапляє в організм людини із їжею та водою, а не тільки з пакування. Пластик через океан та ґрунт стає частинкою харчового ланцюга. Він здатен накопичуватися в артеріях людини та потенційно впливати на стан серцево-судинної системи.

Interesting Engineering розповідає про дослідження вчених з Університету Нью-Мексико. Вони проаналізували зразки сонних артерій 48 дорослих людей. Вони розділили тих, хто не має бляшок (холестеринових відкладень) в артеріях, тих, хто має бляшки, але не проблеми зі здоров'ям, і тих, хто має і бляшки, і симптоми. Дослідження показало, що у тих, хто мав бляшки, але не мав симптомів нанопластику в 16 разів більше, ніж у здорових людей, тоді як у тих, хто вже мав серйозні симптоми, схожі на інсульт — нанопластику більше в 51 раз.

І хоча результати ще будуть додатково перевірятися, мікропластик із екологічної проблеми може стати медичною. Дослідники помітили, що є зміни в роботі генів клітин, які стабілізують бляшки при більшій кількості нанопластику в судинах.

Інші вчені з Італії ще у 2024 році провели дослідження — вивчили видалені бляшки тих, хто пережив операцію на сонній артерії. Вони виявили, що ті у кого відкладення були із мікропластиком, мали вищий ризик смерті від серцевого нападу чи інсульту протягом трьох років після операції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені з різних куточків світу намагаються очистити воду від тонн пластику, що туди щоденно потрапляє. В Китаї винайшли спеціальну піну, що видаляє пластик з води. На Гаваях — тестують морські гриби на швидке поїдання пластику.