Затяжна сильна магнітна буря відпустила Землю? Чого очікувати наприкінці тижня

Вчені кажуть, що цими днями можна трошки відпочити

Довготривала "червона" магнітна буря нарешті знижує свій вплив на Землю. Вчені прогнозують, що спочатку її сила впаде до середнього шторму, а пізніше він закінчиться. Хоча в кінці тижня знову очікується геомагнітне коливання в 4 бали.

Згідно з оновленим графіком коливань на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у п'ятницю, 25 квітня, на Землі вирує середня магнітна буря в 4 балів. Однак вона протримається недовго, адже вже у суботу, 26 квітня, сонячна активність буде низькою.

Хоча 27 квітня варто очікувати на поновлення 4-бального шторму.

Однак прогнози, які дають астросиноптики, не завжди виправдовуються. Вони пояснюють, що дані надходять від активності світила, тому графік геомагнітних штормів оновлюється кожні 10 хвилин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким регіонам України не пощастить з погодою найближчими днями. Синоптики попереджають про зливи з грозою та заморозки.