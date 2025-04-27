На Сонці аж 12 груп плям. Чи спровокують вони нову магнітну бурю на тижні

Астросиноптики оновили графік і кажуть, що поки можна відпочити, а пізніше готуватись до нових магнітних бур

Затяжна магнітна буря нарешті завершилась. Цими днями очікується низька сонячна активність не дивлячись на те, що на Сонці ціла купа плям. До наступного геомагнітного шторму варто готуватись лише аж 1-2 травня.

Наразі на сонячному диску є дванадцять груп сонячних плям і, за словами вчених зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, це велика кількість. Проте всі вони мають стабільні магнітні поля, які становлять невелику загрозу для сильних спалахів.

Тим часом у Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, було оновлено графік геомагнітних коливань. Відповідно до нього у неділю, 27 квітня, тримається низька сонячна активність.

Геомагнітна "тиша" буде протягом 28-30 квітня. Однак вже 1 травня очікується середня магнітна буря в 4 бали, яка наступного дня, 2 травня, виросте до сильної 5-бальної.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні найближчими днями очікується до 0 градусів.