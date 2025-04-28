Сонце поки спокійне, хоча на ньому 9 груп плям. Коли очікувати на нові магнітні бурі

На графіку є дві нові магнітні бурі, які прогнозуються на цьому тижні

Магнітної бурі наразі немає на Землі. Низька сонячна активність прогнозується протягом найближчих днів, хоча на світилі "живе" до 9 груп сонячних плям.

Наразі дев'ять груп сонячних плям знаходяться на сонячному диску. Жодна з них не спалахує, тому геомагнітна "тиша" повинна зберегтися протягом наступних 24-48 годин, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі протягом 28 квітня-4 травня 2025

У Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, було оновлено графік геомагнітних коливань.

Відповідно до нього у понеділок, 28 квітня, на Землі тримається низька сонячна активність. Така геомагнітна ситуація прогнозується до кінця квітня. А вже 1 травня очікується середня магнітна буря в 4 бали, яка наступного дня, 2 травня, виросте до сильної 5-бальної.

Однак вона буде недовгою і на вихідних знову очікується тиша.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні пішов сніг наприкінці квітня.