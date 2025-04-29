Насувається магнітна буря, а сонячна пляма готується до спалахів. Прогноз на цей тиждень

На графіку є сильна магнітна буря, яка прогнозується в кінці цього тижня

На Землі поки немає магнітних бур, але це ненадовго. Астросиноптики прогнозують сильний геомагнітний шторм вже в кінці цього тижня. А на Сонці тим часом росте сонячна пляма, яка може бути джерелом сильних спалахів.

На Сонці з'являється велика сонячна пляма 4079, яка була спочатку під номером 4055, але вона перетворилась на велетня протягом своєї двотижневої подорожі навколо зворотного боку світила, тому її перенумерували. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Вони попереджають, що така сонячна пляма може бути джерелом спалахів.

Магнітні бурі 29 квітня-4 травня

Протягом 29 квітня на Землі триматиметься низька сонячна активність, згідно з оновленим графіком геомагнітних коливань на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Магнітних бур не прогнозується і протягом 30 квітня-1 травня. Однак вже 2 травня варто очікувати на сильний геомагнітний шторм в 5 балів. Хоча вже на вихідних не передбачається геомагнітних коливань вище 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну повернеться довгоочікуване тепло.