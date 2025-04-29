Вчені знайшли нових вимерлих тварин: вони жили одночасно з динозаврами (фото)

Цей вид прямих сучасних нащадків не залишив

Одночасно із броньованими анкілозаврами та безліччю інших динозаврів в пізньокрейдовому періоді жили й ссавці. Раніше невідомий рід та вид був виявлений у пустелі Гобі в Монголії.

Це тварина, розміром з мишу. Її назвали Ravjaa ishiii. Вчені прозвітували про знахідку в журналі Acta Palaeontologica Polonica.

Реконструкція Ravjaa ishiii (на передньому плані), на нозі динозавра-гадрозаврида Gobihadros. Автор зображення: Кохей Футака

Скам’янілості виявили ще у 2019 році. Тоді знайшли частку нижньої щелепи завдовжки один сантиметр та визначили, що це рештки ссавця з родини Zhelestidae. Дослідження затрималось через пандемію.

Монгольських дослідників здивували особливості щелепи — висота зубів та форма не належала жодному відомому виду. Це означає, що у Монголії був виявлений перший зразок нового виду та роду Zhelestidae.

Щелепа Ravjaa ishiii

Знахідка також доводить, що дрібні ссавці епохи динозаврів жили не тільки вздовж берегів старовинних водойм. Вважається, що цей вид харчувався насінням та фруктами.

Родина Желестових (Zhelestidae) є однією з найрізноманітніших груп ссавців. До неї входять як гігантські травоїдні, маленькі хижаки, схожі на ласок, свиноподібні всеїдні тощо.

Різні представники родини Zhelestidae

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