Магнітна буря буде меншою, аніж очікували. Коли вона прогнозується на цьому тижні

Квітень закінчиться спокійно, але на початку травня 2025 варто готуватись до магнітної бурі

На Землі наразі тримається низька сонячна активність. Однак на цьому тижні прогнозують ще одну магнітну бурю, яка очікується в п'ятницю, 2 травня. Хоча її сила буде середньою.

Відповідно до оновленого графіка геомагнітних бур на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 30 квітня, тримається геомагнітна "тиша". Збурень не прогнозується і в четвер, 1 травня.

Однак вже 2 травня передбачається середня магнітна буря в 4 бали. Хоча вихідні, 3-4 травня, пройдуть спокійно.

Варто нагадати, ще 29 квітня астросиноптики прогнозували, що 2 травня триматиметься сильна магнітна буря в 5 балів. Однак прогноз змінився, адже графік оновлюється кожні 10 хвилин.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні у травні. Синоптик із Волині Володимир Деркач розповів, що наступний місяць "тішитиме" температурними гойдалками, які спостерігатимуться протягом першої, другої та третьої декади.