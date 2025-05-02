Прогнозували середню, а отримали сильну. Скільки вируватиме магнітна буря

На графіку з'явився триденний геомагнітний шторм

Наприкінці цього тижня вчені прогнозували середню магнітну бурю, однак, прогноз не виправдався. Крім того, що шторм буде "червоним", він вируватиме не один день, але з меншою силою.

Синоптики NOAA повідомляють, як передають вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, у п'ятницю, 2 травня, можливі незначні геомагнітні бурі класу G1, оскільки швидкий потік сонячного вітру впливає на магнітне поле Землі. Існує невелика ймовірність того, що буря може перерости до категорії G2.

Тим часом на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, прогнозують у п'ятницю, 2 травня, сильну 5-бальну магнітну бурю.

Однак у суботу, 3 травня, очікується 4-бальний геомагнітний шторм, який протримається і 4 травня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну поспішають сильні дощі. Синоптик Ігор Кибальчич попередив, кому та коли негода завадить насолодитись літнім теплом вже на початку травня.