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Графік майже весь усіяний магнітними бурями. Коли готуватись до сильних

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото Главред

Найближчим тижнем відпочити не вдасться

На Землі наразі тримається середня магнітна буря, яка б, ймовірно, мала завершитись цими днями, однак в середині наступного тижня збільшить свою силу. Астросиноптики кажуть, що її може підживити вибух сонячної плями.

Земля потрапила в потік швидкоплинного сонячного вітру з поривами, що досягають 700 км/с. Вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather прогнозують, що 3 травня можливі геомагнітні бурі класу G1.

Крім того, вони попереджають про дуже велику сонячну пляму 4079. Вона, безумовно, є найбільшою сонячною плямою 2025 року, адже простягається на 140 000 кілометрів.

"Будь-які сонячні спалахи цими вихідними будуть геоефективними, оскільки гігантська сонячна пляма повертається до Землі", — зазначили у повідомленні.

Магнітні бурі 4-11 травня

Відповідно до графіка геомагнітних коливань на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, неділя спокійно не пройде, адже весь час триматиметься середня магнітна буря в 3.9 балів. "Оранжевий" геомагнітний шторм буде і 5-6 травня, але 7 травня його сила виросте до 5 балів. Хоча наступного дня знову впаде до 4 балів.

Однак на цьому коливання не завершаться, бо 10 травня очікується ще одна магнітна буря в 4 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли чекати на сильні зливи та грози в Україні.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік