Магнітна буря різко завершилась, але не спішіть тішитись. Сонячний вітер не затих, а на світилі гігантська пляма

Сонце, ймовірно, готується до спалахів, які спричинять магнітні бурі

Наразі на Землі немає магнітної бурі, але, ймовірно, що це ненадовго. В космосі бушує сонячний вітер, який тільки збільшує свою швидкість, а на світилі "живе" гігантська пляма, яка поки спокійна, але вчені насторожені такою тишею.

Протягом вихідних швидкість сонячного вітру перевищила 700 км/с, що спричинило години незначних геомагнітних бур класу G1. Вони можуть повторитися сьогодні, адже швидкість сонячного вітру, після стихання 4 травня, знову зросте 5 травня, перевищивши 700 км/с, як поділились прогнозом вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Тим часом на Сонці є гігантська пляма, яка поки мовчить. Цей сонячний бегемот створив лише кілька крихітних спалахів класу C. Її поведінка може означати те, що вона або повністю затихне або нарощує свою силу перед сильним сонячним вибухом.

Вчені схиляються до того, що пляма точно скоро щось покаже нам, адже в її серці є "світовий міст". Він сповіщає про розпад сонячної плями, але не завжди. Деякі дослідження показують, що магнітні поля біля основи світлового мосту активно перетинаються та знову з'єднуються, викликаючи вибух, який є основою потужних сонячних спалахів.

Магнітні бурі 5-11 травня 2025

Відповідно до графіка геомагнітних коливань на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, 6, 8 та 10 травня очікуються лише середні магнітні бурі. В інші дні передбачається низька сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, , коли в Україні чекати погіршення погоди через грозовий фронт.