Є ймовірність сильного спалаху на Сонці. Чи будуть магнітні бурі

Вчені попередили про сильний спалах від гігантської плями на Сонці

Поки немає будь-якої магнітної бурі. Однак на Сонці є гігантська сонячна пляма, яка спочатку була тихою, але наразі вона готується до сильного спалаху найближчим часом.

Гігантська сонячна пляма 4079 все ще тиха, але, можливо, ненадовго. З учорашнього дня її магнітне поле стало складнішим і нестабільнішим і тепер воно містить енергію для сонячних спалахів X-класу, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Будь-які виверження сьогодні будуть геоефективними, оскільки сонячна пляма звернена безпосередньо до Землі" , — зауважили в повідомленні.

Магнітні бурі 6-11 травня 2025

Відповідно до графіка геомагнітних коливань на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 6 травня, тримається низька сонячна активність.

Вже 7 травня очікується середня магнітна буря в 4 бали. 8 та 9 травня вона впаде до "зеленого" рівня. Хоча 10 травня знову поновиться геомагнітна буря в 4 бали.

Нагадаємо, ще 5 травня вчені прогнозували, що середня магнітна буря має бути й 8 травня, але нині її немає на графіку.

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