Сонячна пляма спокійна, але Земля вже очікує на сильну магнітну бурю. Коли вона буде

На графіку магнітних бур з'явився сильний шторм в 5 балів

Поки на Землі тримається середня магнітна буря, але прогноз може змінитись. Вчені кажуть, що сонячна пляма, яка могла б спричинити шторм найближчими днями, як на диво, тиха. Однак інші прогнозують, що сильна буря вже на горизонті.

Гігантська сонячна пляма 4079 була всупереч сподіванням тихою, спричинивши лише кілька крихітних сонячних спалахів класу C. Якщо низька активність триватиме ще кілька днів, то сонячна пляма повернеться на інший бік від Землі, не спричинивши жодної бурі, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас астросиноптики зі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, кажуть, що 7 травня на Землі тримається лише 4-бальна магнітна буря.

Вже незабаром, а саме 9 травня, очікується сильна магнітна буря в майже 5 балів. Хоча наступного дня її сила впаде до 4 балів, тобто до "оранжевого" рівня.

Нагадаємо, ще у вівторок, 6 травня, мала б бути низька сонячна активність, але протягом дня прогноз змінився і Земля була в лапах 5-бального шторму.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у найближчі вихідні. Синоптики поділились невтішним прогнозом.