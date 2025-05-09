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Землі загрожують сонячний вітер та викид зі світила. Чи будуть сильні магнітні бурі

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Космос Новина оновлена 09 травня 2025, 11:10
Космос. Фото Главред

Вчені оновили графік та попередили про середню магнітну бурю на вихідних, хоча вони також прогнозують ймовірний шторм в 5 балів найближчим часом

На Землі тримається середня магнітна буря, яка з часом може перерости в сильну. Прогноз можуть змінити потік сонячного вітру та викид корональної маси (СМЕ) зі світила найближчим часом.

Синоптики з NOAA прогнозують геомагнітний шторм класу G1, тобто 5 балів, 9 травня, коли очікується високошвидкісний потік сонячного вітру, який чинитиме тиск на магнітне поле Землі. Також можливий удар по Землі викидом корональної маси (СМЕ), який покинув Сонце 5 травня, що ще більше підвищує ймовірність шторму, передав сайт Spaceweather.

Магнітні бурі 9-11 травня

Тим часом астросиноптики зі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, прогнозують, що 9 травня на Землі тримається лише середня магнітна буря в майже 4 бали. "Оранжевий" шторм буде і на вихідних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким регіонам не пощастить з погодою в середині травня. Синоптики попереджають про зливи та грози, які можуть тривати цілий тиждень.

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