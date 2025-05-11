Магнітна буря затихла, але ненадовго: коли чекати наступного "удару"

На графіку магнітних коливань є лише 4-бальні бурі, які вируватимуть на цьому тижні

Затяжна магнітна буря потроху завершується, хоча ще нещодавно Землі загрожували сонячний вітер та викид зі світила. На наступному тижні вчені прогнозують лише середні геомагнітні шторми, що не перевищуватимуть 4 балів.

Відповідно до оновленого графіка геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у неділю тримається середня магнітна буря в 4 бали.

Вже у понеділок, 12 травня, очікується низька сонячна активність, хоча це ненадовго. 13 травня знову прогнозується середня магнітна буря в 4 бали, але вона вируватиме всього добу.

Упродовж 14-17 травня земляни зможуть відпочивати, але 18 травня передбачається поновлення середнього шторму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптик Ігор Кибальчич розповів, коли українцям чекати на нові заморозки у травні поточного року. Крім них, в країні передбачаються сильні дощі, місцями йтиме незначний сніг, а також повітря з Арктики, через яке і надалі триматиметься похолодання.