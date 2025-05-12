Тиждень пройде спокійно? Чи будуть в середині травня сильні магнітні бурі

На цьому тижні, ймовірно, будуть магнітні бурі, але не сильні

Магнітних бур на Землі наразі немає, але протягом цього тижня вони ще нагадають про себе. Водночас вчені кажуть, що найближчим часом не очікується будь-яких спалахів на Сонці, відповідно і геомагнітних штормів.

Гігантська сонячна пляма 4079 нещодавно сховалась від Землі на Сонці, повернувшись іншим боком. Тому на сонячному диску наразі немає плям, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас Синоптики з NOAA повідомляють, що 12 травня ймовірність сонячних спалахів класу M та/або класу X становить не більше 1%.

Магнітні бурі протягом 12-18 травня

Відповідно до оновленого графіка геомагнітних штормів 12-18 травня на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у понеділок, 12 травня, тримається низька сонячна активність. Але це ненадовго, адже 13 травня прогнозується середня магнітна буря в майже 4 бали.

Пізніше, 14-17 травня, знову буде низька сонячна активність. Хоча 18 травня поновиться середня буря.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну повернеться весняне тепло.