Сонячна нитка спровокувала спалах. Чи будуть цими днями магнітні бурі

Астросиноптики розповіли, як довго триматиметься геомагнітна "тиша" на Землі

Земля поки відпочиває від магнітних бур. Однак вчені кажуть, що на цьому тижні точно очікуються геомагнітні шторми, але не "червоні".

Темна магнітна нитка, що простягається майже на мільйон кілометрів на Сонці, створила спалах 12-13 травня. Уламки масивного виверження, ймовірно, не прилетять на Землю, але вчені очікують на нові дані з коронографів SOHO, які підтвердять чи спростують цей прогноз, повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Тим часом на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу оновили графік геомагнітних коливань. Тож у вівторок, 13 травня, тримається низька сонячна активність. Однак 15 травня очікується середня магнітна буря в майже 4 бали.

Пізніше вона знизить свою силу, хоча ненадовго, адже 18 травня прогнозується поновлення середнього шторму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в які області України найближчими днями увірветься сніг або потепління до +20 градусів.