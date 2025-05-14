Сонце знову погрожує Землі спалахами. Вчені оновили графік магнітних бур

Сонячна активність знову росте, тому є ймовірність геомагнітних штормів наприкінці тижня

Сильних магнітних бур на Землі поки немає, але вчені попереджають про зростання сонячної активності після кількох тижнів затишшя.

Після тривалого затишшя сонячна активність раптово зростає, створюючи два сильні сонячні спалахи. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Перший із цих спалахів спричинив короткочасне затемнення над Америкою та внаслідок вибуху у космос вилетів викид корональної маси (СМЕ). Однак СМЕ пролетів повз нашу планету.

Другий спалах спричинив триваліше короткохвильове радіозатишшя над Південно-Східною Азією та, ймовірно, викинув CME у космос. Якщо це так, то він може прилетіти на Землю, але вчені ще чекають на оновлені дані з коронографів.

Водночас, відповідно до даних на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у середу, 14 травня, тримається низька сонячна активність. Однак вже 15 травня очікується середня магнітна буря в майже 4 бали.

Шторм протримається недовго і 16-17 травня буде геомагнітна "тиша", хоча 18 травня має поновитись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні буде найконтрастніша погода — одним до +9 градусів, а іншим до +21 градусу.