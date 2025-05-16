На графіку несподівано з'явились магнітні бурі. Чи триматимуться вони до кінця тижня

Вчені попереджають про середні-сильні магнітні бурі наприкінці тижня

На Землі несподівано почала вирувати магнітна буря. Вчені прогнозують, що вона буде і на вихідних, але її сила коливатиметься від середньої до сильної.

Відповідно до даних на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 16 травня, тримається середня магнітна буря в майже 4,30 бала. Її сила зменшиться до 3,67 бала вже у суботу, 17 травня. Однак 18 травня варто очікувати на сильну магнітну бурю в 4,67 бала.

Нагадаємо, що раніше вчені прогнозували місцями лише середні магнітні бурі наприкінці тижня. Протягом більшості днів очікувалась низька сонячна активність.

Однак прогноз змінився, адже графік геомагнітних штормів оновлюється кожні 10 хвилин, бо дані надходять від активності світила. Тому магнітних бур може або не бути, або змінюється їх сила.

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