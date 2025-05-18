Земля була в тенетах сильної магнітної бурі. Чого чекати землянам на початку тижня

Спокою в ці дні точно не бачити

Земля пережила сильну магнітну бурю, яка несподівано почала вирувати у суботу, 17 травня. Вчені прогнозують, що її сила трошки впаде, але на початку нового тижня "червоний" шторм поновиться.

Згідно з оновленим графіком на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у неділю, 18 травня, тримається середня магнітна буря в 3,55 бала.

Вже наступного дня, 19 травня, очікується сильний шторм в 5 балів, який протримається всього добу й у вівторок, 20 травня, знову опуститься до 3,67 бала, тобто до середнього. "Оранжевий" шторм буде й у середу, 21 травня.

З четверга, 22 травня, не прогнозується будь-яких геомагнітних коливань вище 4 балів включно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скоро деякі області України покинуть заморозки й до них прийде літня температура. Синоптики розповіли, де можна готуватись до 30 теплих градусів наприкінці травня і попередили, що місцями потепління супроводжуватиметься дощами та грозою.