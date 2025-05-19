Магнітна буря залишила Землю в спокої, але ненадовго. Коли вона поновиться

Цими днями на нашій планеті триматиметься середній геомагнітний шторм

Землю відпустила несподівана сильна магнітна буря, яка почала вирувати в кінці минулого тижня. Вчені прогнозують, що з понеділка очікуються нові шторми, але лише середні.

Відповідно до оновленого прогнозу на сайті Meteoagent, який складається на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, 19 травня тримається низька сонячна активність. Вже 20-21 травня прогнозується середня магнітна буря в 3,67 бала силою.

Однак "оранжевий" шторм буде недовгим і 22-23 травня знову передбачається геомагнітна "тиша".

Хоча раніше вчені прогнозували, що 18 травня прогнозувався спочатку середній шторм в 3,55 бала, але пізніше він виріс до сильного в 6 балів. Тим часом 19 травня очікувалась сильна магнітна буря в 5 балів, але її немає.

На сайті пояснили, що графік геомагнітних штормів оновлюється кожні 10 хвилин, бо дані надходять від активності світила. Тому магнітні бурі можуть зменшити або збільшити свою силу, або взагалі не розпочатись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні очікується потепління після тривалих холодів та дощів.