В атмосфері Сонця є велика пляма, яка знову активна. Чи спричинить вона магнітні бурі

На графіку є "оранжеві" магнітні бурі, але вчені прогнозують, що цими днями можуть почати вирувати "червоні" шторми

На Землі продовжує триматись магнітна буря, хоча середня. Однак астросиноптики прогнозують, що найближчими днями може почати вирувати "червоний" геомагнітний шторм, який буде викликаний сонячним вітром та магнітною ниткою.

Ще 19 травня магнітна нитка відірвалась від Сонця та викинула в космос вибухову хвилю. Як передають вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, астросиноптики з NOAA прогнозують, що 23 травня це може завдати удару по магнітному полю Землі й викликати геомагнітну бурю класу G1, тобто помірну, але "червону".

Крім того, незначні геомагнітні бурі класу G1 можливі протягом 20-22 травня, адже Земля проходить через потік сонячного вітру. Газоподібний матеріал витікає з діри в атмосфері Сонця, яка простягається через більшу частину південної півкулі світила.

"Ми вже бачили цю корональну діру раніше — приблизно кожні 28 днів, починаючи з лютого. Ось вона в березні, і знову у квітні. Вона обертається разом із Сонцем, випускаючи потік вітру, схожий на гігантський газонний розбризкувач. Зіткнення з потоком було особливо ефективним у березні, коли він викликав полярні сяйва в багатьох північних штатах США", — додали у повідомленні.

Магнітні бурі 20-23 травня

Відповідно до даних на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у вівторок, 20 травня, вирує середня магнітна буря в 3,5 бала. Наступного дня, 21 травня, також передбачається середній шторм.

Однак 22 та 23 травня триматиметься низька сонячна активність.

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