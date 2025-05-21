Земля поки відпочиває, але на цьому тижні буде ще одна магнітна буря

На графіку коливань з'явилась лише середня магнітна буря

Земля поки відпочиває від магнітної бурі, яка зі середньої переросла в високу за добу. Однак вчені прогнозують, що вона не остання на цьому тижні.

Незначні геомагнітні бурі класу G1, тобто 5-бальні, можливі 23 травня, оскільки Земля потрапляє в потік сонячного вітру, що витікає з великої діри в атмосфері Сонця. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі 21-23 травня

Якщо звернутись до оновленого графіку геомагнітних коливань, який є на сайті Meteoagent, що складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, то у середу, 21 травня, не очікується штормів. Наступного дня, 22 травня, також передбачається низька сонячна активність.

Однак вже 23 травня, тобто у п'ятницю, очікується середня магнітна буря в 4 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким областям не пощастить з погодою в останні дні травня. Вчені прогнозують літню спеку до 30 теплих градусів з дощами та грозами.