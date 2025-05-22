Магнітні коливання до 24 травня: що очікувати від космічної погоди найближчими днями

До 24 травня прогнозується помірна сонячна активність

Метеозалежні люди часто відчувають зміни в самопочутті через коливання геомагнітної активності, що впливає на їхній стан та настрій. Найближчим часом не очікується суттєвого зростання сонячної активності, що свідчить про стабільний стан космічної погоди.

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США оприлюднив детальний прогноз сонячної та геомагнітної активності на період із 22 по 24 травня 2025 року.

Геомагнітні бурі оцінюються за допомогою К-індексу, який варіюється від 2 до 9 — чим вищий цей показник, тим сильнішою є буря і тим вагоміший її вплив на технічні системи та самопочуття людей.

Отже, 22-24 травня прогнозується помірна сонячна активність із К-індексом близько 3, що відповідає зеленому рівню. Це означає, що магнітні коливання будуть слабкими і малоймовірно, що вони матимуть негативний вплив на здоров’я або роботу техніки.

За даними "Meteoagent", сьогодні, 22 травня, геомагнітна ситуація залишається спокійною, без значних збурень у магнітному полі Землі. 23 травня очікується помірна магнітна буря з K-індексом 4. Таке посилення активності може викликати слабкі магнітні коливання, які зазвичай не призводять до серйозних наслідків, але іноді можуть трохи впливати на чутливих людей. 24 травня геомагнітна активність знову знизиться, повертаючись до більш спокійного рівня, що свідчить про стабілізацію космічної погоди.

Скриншот із сайту Meteoagent

Варто зауважити, що прогнози сонячної активності постійно оновлюються. Таким чином, найближчими днями не варто очікувати серйозних геомагнітних збурень, які могли б вплинути на здоров’я. Прогноз свідчить про відносно стабільний і спокійний стан космічної погоди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астросиноптики попередили, що найближчими днями можливе посилення до "червоного" рівня геомагнітного шторму, спричиненого сонячним вітром і магнітною ниткою.