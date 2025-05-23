Геомагнітна тиша буде недовгою. Що спричинить нові бурі на вихідних

На графіку є дві "оранжеві" магнітні бурі

Магнітних бур на Землі поки немає, але це ненадовго. В космосі літає вибух коронального випромінювання, який може завдати удару по нашій планеті вже наприкінці цього тижня.

У п'ятницю, 23 травня можливі незначні геомагнітні шторми класу G1, тобто 5-бальні, коли вибух коронального випромінювання може завдати легкого удару по магнітному полю Землі. Однак вчені з сайту дослідження космічної погоди Spaceweather кажуть, що вибух може як прилетіти, так і промазати, тому прогноз щодо магнітних бур не точний.

Магнітні бурі протягом 23-25 травня

На сайті Meteoagent, що складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, оновили графік геомагнітних коливань. У п'ятницю, 23 травня, не очікується штормів. Однак це ненадовго, бо вже 24 травня прогнозується середня магнітна буря в 3,67 бала.

Такий геомагнітний шторм має протриматись і 25 травня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде початок червня в Україні.