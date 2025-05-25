Геомагнітну тишу порушив вибух на Сонці. Чи будуть цими днями бурі

На графіку поки "зелені" дні

Наразі Землю не турбують магнітні бурі. Найближчими днями вони також не прогнозуються. Однак на Сонці несподівано відбувся сильний спалах.

Вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather спочатку прогнозували тишу, однак 25 травня її порушив сильний сонячний спалах класу X1.1, який був викликаний плямою 4098, якої майже не було видно на вихідних.

"Випромінювання від спалаху іонізувало верхні шари земної атмосфери, що спричинило короткочасне відключення радіозв'язку на коротких хвилях над Тихим океаном", — пояснили вони.

Однак чи зможе спалах викликати магнітні бурі, вчені поки не знають. Вони продовжують слідкувати за розвитком плями.

Магнітні бурі 25-27 травня

Згідно з оновленим графіком геомагнітних коливань на ці дні, який оприлюднено на сайті Meteoagent, що складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі тримається низька сонячна активність. Вона прогнозується і протягом 26-27 травня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким областям в Україні не пощастить з погодою цими днями, адже синоптики прогнозують сильні зливи.