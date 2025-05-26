Магнітна буря на підході? Сонячна пляма спровокувала сильний спалах

Ще можна трошки відпочити, а пізніше — готуватись до магнітної бурі

Поки Земля відпочиває від магнітних бур. Однак цю тишу порушив спалах на Сонці. На графіку сонячної активності тим часом з'явилась нова магнітна буря.

У неділю, 25 травня, Сонце викликало сонячний спалах класу X1.1, тобто дуже сильний, як попередили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather. Джерелом вибуху є нова сонячна пляма 4098, яка швидко росте.

"На початку вихідних ця сонячна пляма була майже непомітно малою, але тепер вона має первинне ядро, більше за Землю, з кількома ядрами розміром з Місяць, що тягнуться позаду", — пояснили вчені.

Вони повідомили, що цей спалах спричинив короткохвильове радіозатьмарення над Америкою та, можливо, викид корональної маси(CME). Однак астросиноптики чекають на нові дані з коронографів SOHO.

Водночас на сайті Meteoagent, що складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, було оновлено графік геомагнітних штормів. Тож, найближча магнітна буря очікується 28 травня і вона буде середньою, тобто майже 4-бальною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні протягом останніх днів травня.