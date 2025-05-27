Нова магнітна буря вже на горизонті. Якою вона буде

На графіку є як "оранжеві", так і "червоні" дні

Несподівано на Землі почала вирувати сильна магнітна буря в 5 балів. Однак вона протрималась всього один день. Вчені кажуть, що незабаром знову очікується шторм. А тим часом на Сонці затихла одна сонячна пляма та активізувалась інша.

Сонячна пляма 4098, яка 25 травня спричинила несподіваний сонячний спалах класу X1.1, втратила своє магнітне поле "дельта-класу". Це означає, що вона, ймовірно, затихне та перестане спалахувати, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Однак рано радіти, адже велика стара сонячна пляма 4079, яка повертається після двотижневої подорожі навколо зворотного боку Сонця, також може стати причиною сильного спалаху.

Які магнітні бурі будуть найближчими днями

На сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, було оновлено графік геомагнітних коливань. Відповідно до нього 27 травня триматиметься низька сонячна активність. Вже наступного дня очікується сильна магнітна буря в 5 балів, хоча 29 травня опуститься до середнього шторму в 4 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою прогнозується погода в Україні на ці вихідні. Синоптики попереджають про "сюрпризи".