На Землю може обрушитись триденна магнітна буря. Якою буде її сила

Є ймовірність, що шторми розпочнуться вже у середу

На Землі вже 28 травня може почати вирувати магнітна буря. Вона, ймовірно, виникне внаслідок сонячного вітру. Однак інші вчені кажуть, що шторм очікується майже до кінця місяця.

Є ймовірність, що 28 травня буде невеликий геомагнітний шторм класу G1, адже Земля потрапляє в потік високошвидкісного сонячного вітру. Про це повідомили синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передають на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Якщо такий шторм все ж таки відбудеться, то у високих широтах Землі прогнозують полярні сяйва.

Тим часом згідно з оновленим графіком геомагнітних коливань на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, то наразі, 28 травня, якраз немає магнітних бур. Однак вони очікуються вже 29 та 30 травня і будуть середніми, тобто майже 4-бальними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні на початку червня. Місцями тепла можна не очікувати.