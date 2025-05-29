Неочікувана геомагнітна буря уразила Землю 29 травня: що сталося

Експерти кажуть, що Землю несподівано вразила сильна геомагнітна буря через зіткнення двох різних потоків сонячного вітру

У середу, 29 травня, фахівці зафіксували помірну геомагнітну бурю. Згідно з даними космічних обсерваторій, індекс Kp досяг позначки 4.87, що свідчить про середній рівень збурення магнітного поля Землі.

Про це свідчать дані з сайту Meteoagent. На оприлюдненій діаграмі чітко видно, що активна магнітна буря почала розгортатися ще з 26 травня. З того часу індекс магнітної активності поступово підвищувався.

Наразі K-індекс становить 4.87, проте вже завтра, 30 травня, стовпчик дещо знизиться. Скриншот нижче дає змогу зрозуміти, як змінювалася сила магнітної бурі впродовж кількох днів:

Дані з Meteoagent

За інформацією Spaceweather, 29 травня Землю несподівано вразила сильна геомагнітна буря класу G3, що значно перевищило початкові прогнози NOAA, які передбачали лише слабке збурення. Основною причиною цього стало зіткнення двох різних потоків сонячного вітру — швидкого та повільного, що утворило так звану область співобертової взаємодії (CIR).

Це могло вплинути на роботу електроніки, супутникових систем та радіозв’язку. Окрім того, подібні події часто спричиняють появу яскравих північних сяйв, які можна було спостерігати в північних широтах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що магнітна буря на Землі розпочалася 28 травня через вплив сонячного вітру. Проте деякі вчені прогнозують, що збурення триватимуть майже до кінця місяця.