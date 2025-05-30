Магнітна буря битиме по Землі з новою силою. Коли до неї готуватись

Поки геомагнітної тиші не передбачається

На Землі несподівано почала вирувати сильна магнітна буря. Вже 30 травня вона опуститься до середньої, однак в останній день весни знову підвищиться до "червоного" рівня. Вона виникла внаслідок перехідних зон між швидкими та повільними потоками сонячного вітру.

У четвер, 29 травня, область взаємодії з обертовими обертами (CIR) вдарила по Землі, спричинивши сильну геомагнітну бурю класу G3 протягом всієї доби. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

"CIR – це перехідні зони між швидкими та повільними потоками сонячного вітру. Вони схожі на міні-CME. Вони містять ударні хвилі та посилені магнітні поля, які спричиняють геомагнітні бурі та полярні сяйва", — пояснили вчені.

Тим часом сонячний вітер дме навколо Землі зі швидкістю понад 700 км/с. Це створює тиск на магнітне поле нашої планети та спричиняє геомагнітні бурі класу G1 та G2, що підживлять магнітну бурю, яка почала вирувати 29 травня, до 30 травня.

Магнітні бурі 30 травня-1 червня

На сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, оновили графік геомагнітних штормів на ці дні.

Тож у п'ятницю, 30 травня, передбачається середня магнітна буря в 4,27 бала. Наступного дня, 31 травня, її сила виросте до майже 5 балів і вона стане "червоною". Такий шторм протримається і 1 червня.

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