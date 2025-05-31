Магнітна буря грається, адже поки вона завершилась, але невдовзі поновиться. Прогноз на ці дні

Поки можна відпочити

Магнітна буря ненадовго відпустила Землю. Однак вона поновиться найближчими днями через викид корональної маси (СМЕ) зі Сонця.

Хвиля CME прямує прямо до Землі. Модель NASA прогнозує, що вона вдариться об Землю рано вранці 1 червня. Удар може спричинити сильні геомагнітні бурі класу G3 з полярними сяйвами в середніх широтах, як передали на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Вчені також пояснили, що СМЕ був спричинений вибухом старої сонячної плями 4100 у суботу, 31 травня. Вони очікували, що вона затихне з часом, але несподівано стала причиною сильного спалаху класу Х.

Магнітні бурі 31 травня-2 червня

На сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, оновили графік геомагнітних штормів на ці дні.

Тож у суботу, 31 травня, передбачається низька сонячна активність. Наступного дня, 1 червня, очікується сильна магнітна буря в майже 5 балів. Однак такий шторм протримається всього день і вже 2 червня знову опуститься до "зеленого" рівня.

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