У Польщі водій збив 15 пішоходів, а потім розбив своє авто (фото та відео з місця)

Серед постраждалих є діти

У польському місті Щецін водій автомобіля Ford Focus збив 15 людей на пішохідному переході. За деякими даними, люди чекали на автобус на зупинці.

Про це повідомляють польські видання PAP, i.pl та gs24. За інформацією молодшого бригадного генерала Томаша Кубяки з воєводського управління Державної протипожежної служби, водій втік з місця ДТП, але його оперативно затримали.

Наїзд на пішоходів стався на площі Родла з боку Брами Портової близько 15:00 у п’ятницю, 1 березня. Загалом постраждали 15 людей, зокрема й шестеро дітей. Кілька людей із травмами було доставлено до лікарні, двоє з них перебувають у тяжкому, але стабільному стані.

За словами очевидців, водій їхав дуже швидко начебто тікав від когось і проїхав на червоне світло. Після того, як винуватець ДТП збив людей, він продовжив їхати, але врізався у припарковані автомобілі біля готелю "Дана" та зупинився біля трамвайної зупинки. Саме там його було затримано та передано поліції.

Поки що невідомо, чи перебуває 33-річний винуватець ДТП під впливом наркотичних речовин, алкоголю чи інших стимуляторів. Також поліція встановлює, чому водій виїхав з дороги на пішохідний перехід, не призначений для автомобілів.

Через те, що на місце аварії прибуло багато швидких та поліції, у Щецині є перебої у роботі громадського транспорту та затори. Також на місці трагедії знаходився західнопоморський воєвода Адам Рудавський.

"Про всіх людей дбають і доставляють у місця, де їм надають допомогу", — сказав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Вінниці дівчина наїхала на пішоходів, які йшли тротуаром. Постраждали дві дитини та жінка.